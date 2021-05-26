В «Сочи» рассказали о работе над увеличением бюджета для выступления в еврокубках
17:36
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о формировании бюджета команды на следующий сезон для выступления в еврокубках.
«Увеличение бюджета для еврокубков? В данный момент мы занимаемся этим вопросом. Все узнаете в ближайшее время. Проблемы с финансовым фэйр-плей? Это глупость. Контракты? Некоторых игроков мы уже продлили, некоторые находятся в стадии подписания договора. Новые игроки и уходы — всё вы узнаете из официальных источников клуба», — сказал Рубашко «СЭ».
По итогам сезона-2020/21 «Сочи» занял 5-е место (53 очка), что позволило команде выйти в новый турнир УЕФА — Лигу конференций.
(Артем Бухаев)
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