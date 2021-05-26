Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Сочи» рассказали о работе над увеличением бюджета для выступления в еврокубках

17:36
Футболисты «Сочи». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Футболисты «Сочи». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Теги:

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о формировании бюджета команды на следующий сезон для выступления в еврокубках.

«Увеличение бюджета для еврокубков? В данный момент мы занимаемся этим вопросом. Все узнаете в ближайшее время. Проблемы с финансовым фэйр-плей? Это глупость. Контракты? Некоторых игроков мы уже продлили, некоторые находятся в стадии подписания договора. Новые игроки и уходы — всё вы узнаете из официальных источников клуба», — сказал Рубашко «СЭ».

По итогам сезона-2020/21 «Сочи» занял 5-е место (53 очка), что позволило команде выйти в новый турнир УЕФА — Лигу конференций.

(Артем Бухаев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Видео: Что хорошего может принести ретроградный Меркурий
Рейс Минск–Барселона развернули в воздухе
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы