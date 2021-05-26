Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Калакуцкий рассказал о причинах ухода из клуба

Изменение вектора развития «Крыльев Советов» и иная система приоритетов в работе стали причиной ухода с поста генерального директора клуба Евгения Калакуцкого, сообщил сам функционер.

«Мне кажется, что причины моего ухода из клуба в целом, думаю, понятны — это некое изменение вектора развития клуба и иная система приоритетов, — цитирует Калакуцкого ТАСС 26 мая. — Но мне кажется, что нужно время, чтобы тщательнее проанализировать все это. Я недолго работал в «Крыльях Советов», всего один сезон, и когда приходил в клуб, ставились задачи в определенном направлении, а по прошествии сезона подходы начали несколько меняться. Это связано в основном со спортивной частью деятельности».

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» выиграли первенство Олимп — ФНЛ и вышли в Тинькофф — российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала БЕТСИТИ — Кубка России, где уступила московскому «Локомотиву». Ранее Калакуцкий работал генеральным секретарем Российского футбольного союза, а также в российских клубах «Динамо» (Брянск) и «Сатурн» (Раменское), казахстанском «Кайрате».