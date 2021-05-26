«Футбольные менеджеры в России отсутствуют как класс». Ответы Заремы Салиховой на пять вопросов «СЭ»

Зарема Салихова отвечает Артему Калинину о Томасе Цорне, Шамиле Газизове и других кадровых решениях в «Спартаке».

Накануне в «СЭ» был опубликован материал Артема Калинина «Пять вопросов Зареме Салиховой». Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая на прошлой неделе заявила о выходе из совета директоров клуба, подробно ответила на эти вопросы.

Почему был уволен Томас Цорн?

Начнем с положительных моментов. Томас нашел для команды тренера, который поднял ее в таблице с 12-го места до второго. На момент заключения договора второе место давало бы право напрямую попасть в Лигу чемпионов. Жалко, что не удалось сразу привезти семью Доменико Тедеско в Москву. Если бы семья была в России, мы бы не наблюдали того, что происходит сейчас. Доменико был самым подходящим кандидатом на тот момент: молодой, амбициозный и подходящий «Спартаку» по психотипу. Его увольнение из «Шальке» не несло в себе негатива. В тот момент клуб продал много игроков и после ухода Доменико не смог подняться, а только спустился ниже, поменяв несколько тренеров и вылетев во вторую лигу.

Когда Томасу сказали привезти в Москву Джордана Ларссона, он поехал и купил его. Также он смог привезти Эсекиэля Понсе, который был в шорт-листе селекции. Да, договоры были составлены не в интересах клуба и были переплаты, но Томас, в отличие от Шамиля Газизова, не пытался тянуть одеяло на себя и не говорил, что все сделает сам, отвергая всех кандидатов. Принципиальной позиции, что я не буду покупать тех, кого предлагает клуб, у Томаса не было.

Из минусов: за то трансферное лето клубом было потрачено 47 млн евро — это рекорд «Спартака» за все годы. Луис Адриано ушел за практически бесплатно — это странная история. На его место приехал Андре Шюррле — немолодой игрок, который на тот момент уже думал о том, чтобы закончить карьеру, и был абсолютно немотивированным. Это было понятно всем. У немца в «Спартаке» была зарплата 3,5 млн евро в год. Поменять Адриано, который был на ходу, на игрока, который ментально закончил с футболом, — странное решение. Дальше произошла продажа Зе Луиша, которая ничего не принесла клубу: его продали практически за ту же цену, что и купили. Игрок плакал и не хотел уходить, а вскоре вернулся в Россию, но уже не в «Спартак». Команда осталась без габаритного форварда, а на замену Зе Луишу никто не пришел. Александра Соболева нужно было покупать тем же летом, на тот момент его выкупная стоимость была 2 млн евро. Клуб купил его позже и дороже.

Согласно трансферному плану, клуб хотел приобрести Томаша Соучека, но игрок отказался и уехал в Англию, где прекрасно себя чувствует. Тогда клуб переключился на Алекса Крала, который не является классическим опорником, и эта позиция до сих пор проседает. Игрок был приобретен «Славией» в январе за 800 или 900 тысяч евро, а мы купили его в августе за 12 млн евро. Я бы назвала это удачной сделкой, так как он стал основным игроком, которого можно продать в будущем, но его цена должна была быть в районе 4-6 млн максимум.

Еще одной претензией к Цорну было засилье молодых игроков в «Спартаке-2»: Малкольма Баду и прочих, которых сейчас никто не покупает. Зарплаты этих игроков значительно ваше, чем у других игроков в команде, и это провоцирует определенные конфликты. У игроков сформировалось мнение, что для того чтобы поехать на сборы с основной командой или получить лучший контракт, нужно представлять агентство Цорна.

Самое печальное — это покупка Гуса Тила, который стал своего рода троянским конем для Томаса. Это самая дорогая и самая бесполезная для клуба покупка. Цорн с первого дня понимал, что дни Олега Кононова в «Спартаке» сочтены. Его увольнение — не ошибка, но это следовало сделать раньше, а не закупаться под этого тренера. Тил был куплен с огромными переплатами и оказался бесполезен. Леонид Федун берет этот трансфер на себя, но я понимаю, что ему просто показали парня и сказали, что он капитан в Голландии, что его можно будет продать за 40 млн евро в будущем в тот же «Аякс». Никто не объяснил, что этот игрок не подходит команде. Было понятно, что тренер вскоре уйдет, а нужен ли будущему тренеру такой актив? Об этом никто не подумал.

Подводя итог: было потрачено много средств, но я признаю, что от Томаса для команды было гораздо больше пользы, чем от Шамиля Газизова.

Почему был назначен Шамиль Газизов?

У нас было три кандидата. Номером один был Александр Жирков. Мне было комфортно с ним общаться. Работая в клубе, он отвечал на все вопросы, и вектор развития был абсолютно понятен. У нас была клубная стратегия (коммерческая часть), была спортивная стратегия, был план, как достичь этих показателей. Жирков абсолютно четкий и понятный руководитель. За четыре года, которые он был в клубе, экономический баланс был всего минус 400 тысяч евро. «Спартаку» не хватило одной Лиги чемпионов, чтобы выйти в плюс. После ухода Жиркова мы даже близко не можем приблизиться к тем показателям, которые были при нем. К сожалению, мне не удалось его уговорить: он сказал, что ни за какие деньги не вернется. Он был готов мне помогать, готов смотреть документы, готов советовать. Он не отказал в помощи, но вернуться в клуб не захотел.

Еще одним кандидатом был человек, имя которого я не хотела бы называть, так как он является действующим генеральным директором клуба, который находится за пределами России. Леонид Федун не поддержал эту кандидатуру, так как считал, что работая на такой должности, человек должен быть знаком с нашими реалиями. Он считал, что генеральный директор извне не разберется в этом или на это уйдет слишком много времени, которого как всегда у «Спартака» нет.

Шамиль Газизов был назначен не потому, что он мой родственник, не потому, что мы были с ним знакомы, и не потому, что мы с ним из одного города. Я не была в Уфе 11 лет. В России в данный момент существует кризис футбольных менеджеров, такие люди у нас отсутствуют как класс. Это проблема не только «Спартака», а всех клубов. Успешные бизнесмены, менеджеры и директоры считают, что свой опыт в бизнесе можно переложить на футбол и это будет работать. С одной стороны, это так, пример Жиркова это подтверждает. Но Александр добился успеха не за год и не за два. Отсутствие квалифицированных кадров — одна из серьезнейших проблем нашего футбола. В итоге выбор пал на Шамиля Газизова.

Почему в «Спартаке» оказались Тил, Урунов, Кокорин?

По поводу Тила я ответила выше. Что касается покупки «Спартаком» Александра Кокорина, то у меня было много сомнений относительно его приобретения. Это была идея Газизова. На тот момент «Спартак» не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат. Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать. Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: «А так ли должны отдыхать действующие футболисты?» Я приверженец того, что у футболистов должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов. Газизов постоянно говорил мне, что Саша не такой. Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Но это все осталось только на словах. Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел.

То же самое касается Остона Урунова. Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 млн евро. Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 млн, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре. Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах.

Почему в «Спартаке» структурный бардак?

Увы, но мы не Германия. Я думаю, что это еще и национальная особенность. В данный момент Евгений Мележиков пишет новые регламенты, положения, выстраивает новую структуру, чтобы отладить все процессы, в том числе спортивные. Хотя это и не входит в зону его прямой компетенции. Я видела драфты и думаю, что Евгений отладит все экономические процессы и придаст клубу системность. Важный момент: нужно приучить сотрудников работать согласно новым положениям и регламентам. К примеру, это не удалось сделать Максиму Власову, а Алексей Власов нашел более привлекательную с экономической точки зрения работу. Мы хорошо расстались, и если мне нужны его советы и экспертиза, он мне помогает, всегда отвечает и высказывает свое мнение по любому коммерческому проекту.

Что касается Александра Атаманенко, то вернула его в клуб я, и его уход никак не связан с моим уходом. Думаю, что Мележикову удастся найти ему достойную замену. Мне было интересно работать с ним, он делился со мной опытом и по социальным проектам. В донецком «Шахтере», где раньше трудился Александр, есть социальный проект, который называется Let's play, что-то подобное я хочу сделать для «Спартака».

Зачем был нужен демарш перед стартом сезона?

Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов , чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива». Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение , что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность.