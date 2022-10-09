Бабурин о том, останется ли «Торпедо» в РПЛ: «Все в наших руках. Надо набрать как можно больше очков до конца года»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Мне кажется, получилась интересная игра. Сначала «Нижний Новгород» упустил много моментов. Во втором тайме где-то соперники были поострее. Плюс у нас случилось удаление во второй игре подряд. В конце пришлось стоять на ничью. Удаление? Просто человек играет, вторую желтую получает. Уровень «Нижнего»? Хорошая команда, быстрые ребята, легионеры. Безусловно, мы чувствуем себя лучше, чем в начале сезона, сто процентов. Сами обретаем уверенность с тренерским штабом, игроками, которыми мы усилились. Много факторов.

— Самая главная вещь, которую поменял Савичев?

— Одну вещь не назову. Появился более правильный подход: в организации, требованиях и тренировочном процессе. Стало понятнее, что хочет видеть тренерский штаб.

— Есть уверенность, что «Торпедо» останется в РПЛ?

— Рано об этом говорить. Все в наших руках. В этом году осталось несколько игр в первом круге, пару игр второго круга. До нового года постараемся набрать столько очков, сколько сможем.

— На «Лужниках» мало болельщиков?

— Нам нравится здесь играть. А где вы предлагаете еще? В Химках? Тут нам нравится больше. И получается лучше, как показывает игра.

— В одном из послематчевых комментариев Комличенко назвал вас телегой. Как вы к этому относитесь?

— Вы же понимаете, что я только перешел в «Торпедо» из «Ростова». С Колей у нас прекрасные отношения. Это все шутки. После игры с «Ростовом» мы много общались по телефону: в том числе с ребятами обсуждали моменты, которые тогда случились.

— Что должно случиться, чтобы был достойный ответ Комличенко?

—Не знаю. Давайте доживем до игры с «Ростовом», а там посмотрим.

— Вы должны взять третий пенальти?

—Надеюсь, что больше не назначат ни одного.

— В матчах «Торпедо» очень много карточек. Есть ощущение, что судьи относятся к вам предвзято?

— Мне кажется, хорошее судейство. И сегодня, и в Воронеже не было моментов, на которые можно сто процентов пожаловаться. Слава богу пока нет речи о судействе.

— Что должно случиться, чтобы «Лужники» на матче «Торпедо» были заполнены до отказа?

— Прямо до отказа — не знаю. Наверное, чтобы после нас был финал Лиги чемпионов. Наверное, когда будем играть против топовых команд, тоже будет много болельщиков. Мне кажется, на матче с ЦСКА была хорошая атмосфера.

— Удивила игра Песьякова в матче против «Зенита»?

— Вообще не удивила. Это стиль Валерия Георгиевича, стиль команды. Когда я был там, было то же самое. Это очень много отрабатывается. Чуть ли не 2-3 раза в неделю тактика, где вратари участвуют. На этом строится игра, у Сереги получается.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 12 матчах.