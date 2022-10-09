Бабурин о том, останется ли «Торпедо» в РПЛ: «Все в наших руках. Надо набрать как можно больше очков до конца года»
Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).
— Мне кажется, получилась интересная игра. Сначала «Нижний Новгород» упустил много моментов. Во втором тайме где-то соперники были поострее. Плюс у нас случилось удаление во второй игре подряд. В конце пришлось стоять на ничью. Удаление? Просто человек играет, вторую желтую получает. Уровень «Нижнего»? Хорошая команда, быстрые ребята, легионеры. Безусловно, мы чувствуем себя лучше, чем в начале сезона, сто процентов. Сами обретаем уверенность с тренерским штабом, игроками, которыми мы усилились. Много факторов.
— Самая главная вещь, которую поменял Савичев?
— Одну вещь не назову. Появился более правильный подход: в организации, требованиях и тренировочном процессе. Стало понятнее, что хочет видеть тренерский штаб.
— Есть уверенность, что «Торпедо» останется в РПЛ?
— Рано об этом говорить. Все в наших руках. В этом году осталось несколько игр в первом круге, пару игр второго круга. До нового года постараемся набрать столько очков, сколько сможем.
— На «Лужниках» мало болельщиков?
— Нам нравится здесь играть. А где вы предлагаете еще? В Химках? Тут нам нравится больше. И получается лучше, как показывает игра.
— В одном из послематчевых комментариев Комличенко назвал вас телегой. Как вы к этому относитесь?
— Вы же понимаете, что я только перешел в «Торпедо» из «Ростова». С Колей у нас прекрасные отношения. Это все шутки. После игры с «Ростовом» мы много общались по телефону: в том числе с ребятами обсуждали моменты, которые тогда случились.
— Что должно случиться, чтобы был достойный ответ Комличенко?
—Не знаю. Давайте доживем до игры с «Ростовом», а там посмотрим.
— Вы должны взять третий пенальти?
—Надеюсь, что больше не назначат ни одного.
— В матчах «Торпедо» очень много карточек. Есть ощущение, что судьи относятся к вам предвзято?
— Мне кажется, хорошее судейство. И сегодня, и в Воронеже не было моментов, на которые можно сто процентов пожаловаться. Слава богу пока нет речи о судействе.
— Что должно случиться, чтобы «Лужники» на матче «Торпедо» были заполнены до отказа?
— Прямо до отказа — не знаю. Наверное, чтобы после нас был финал Лиги чемпионов. Наверное, когда будем играть против топовых команд, тоже будет много болельщиков. Мне кажется, на матче с ЦСКА была хорошая атмосфера.
— Удивила игра Песьякова в матче против «Зенита»?
— Вообще не удивила. Это стиль Валерия Георгиевича, стиль команды. Когда я был там, было то же самое. Это очень много отрабатывается. Чуть ли не 2-3 раза в неделю тактика, где вратари участвуют. На этом строится игра, у Сереги получается.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 12 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1