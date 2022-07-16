Лантратов заявил, что доволен ничьей с «Зенитом»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в домашнем матче с «Зенитом» (1:1) в первом туре РПЛ.

«Все хорошо, идем дальше. Потеряли ли «Химки» два очка? По первому тайму казалось, что нет. По второму, можно сказать, да. Мы довольны результатом. Все нормально», — сказал Лантратов «СЭ».

Во втором туре «Химки» на своем поле встретятся с «Нижним Новгородом». Матч запланирован на 24 июля, начало — в 15.00 (мск).