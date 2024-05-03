Гладилин заявил, что Угальде в «Спартаке» может повторить путь Тиля

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что ждал большего от нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

Московский клуб купил 21-летнего костариканца у нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. По данным портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за футболиста 13 миллионов евро.

«Конечно, за такие деньги он должен забивать и отдавать. Нападающий должен это делать, а все остальное — это подсобное хозяйство. У нас уже был и за 18 миллионов голландский игрок Гус Тиль. Ничего, поиграл и отдали дальше. Может быть, Угальде повторит его путь, почему нет, это же футбол. Неизвестно, как у него получится. Угальде — зависимый футболист, на него надо играть. Это же не Месси или Роналду, которые умеют все. Это не игрок экстра-класса. Может быть, он и расцветет. Угальде надо встраивать в игру», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Угальде провел за москвичей 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.