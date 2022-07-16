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Азмун признался, что больше не видит себя в российском футболе

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун признался, что не хочет больше выступать в чемпионате России. На данный момент он является игроком «Байера».

— Ты еще видишь себя в российском футболе?

— Сейчас нет, — сказал Азмун Sport24.

— А через несколько лет?

— Нет.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-16-azmun-ya-bolshe-ne-vizhu-sebya-v-rossiyskom-futbole-ni-seychas-ni-cherez-neskolko-let
Сердар Азмун
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