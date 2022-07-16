Азмун признался, что больше не видит себя в российском футболе

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун признался, что не хочет больше выступать в чемпионате России. На данный момент он является игроком «Байера».

— Ты еще видишь себя в российском футболе?

— Сейчас нет, — сказал Азмун Sport24.

— А через несколько лет?

— Нет.