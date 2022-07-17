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Гаврилов о ничьей с «Ахматом»: «Ждать от «Спартака» изначально было нечего»

Ветеран «Спартака» Гаврилов отреагировал на ничью команды с «Ахматом»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Если говорить чисто по результату, то последняя игра с «Зенитом» уже не впечатляла. Поэтому тяжело было что-то ожидать от этого матча. Тем более, мы знаем, как сложно играть в Грозном. Ждать изначально было нечего от «Спартака», хорошо, что хоть отыгрались», — сказал Гаврилов «СЭ».

После матча представители и болельщики «Спартака» остались недовольны судейством Безбородова. На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус. В концовке второго тайма Безбородов после использования ВАР показал желтую карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

Во втором туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара». Матч состоится 23 июля, начало — в 20.00 (мск).

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Локомотив
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12%

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6%

1.87
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Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
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