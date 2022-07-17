Гаврилов о ничьей с «Ахматом»: «Ждать от «Спартака» изначально было нечего»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Если говорить чисто по результату, то последняя игра с «Зенитом» уже не впечатляла. Поэтому тяжело было что-то ожидать от этого матча. Тем более, мы знаем, как сложно играть в Грозном. Ждать изначально было нечего от «Спартака», хорошо, что хоть отыгрались», — сказал Гаврилов «СЭ».

После матча представители и болельщики «Спартака» остались недовольны судейством Безбородова. На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус. В концовке второго тайма Безбородов после использования ВАР показал желтую карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

Во втором туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара». Матч состоится 23 июля, начало — в 20.00 (мск).