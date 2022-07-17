Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс сравнил словацкий клуб с «Зенитом».

«Можно сказать, что «Слован» — это словацкий «Зенит», — приводит слова Вайсса «Чемпионат». — У нас тоже лучшие условия, лучшие игроки и лучший стадион в стране. Поэтому цель — становиться первыми в каждом сезоне. В этом году надо выиграть еще и кубок, который отдали предыдущий раз. Ну и групповой турнир еврокубков, как я уже сказал».

Напомним, что с 2006 по 2007 год 57-летний словацкий специалист возглавлял раменский «Сатурн». Также он тренировал сборные Словакии и Грузии, а также «Кайрат».