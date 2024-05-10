Радченко: «Никакого спада у «Зенита» не было»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между петербургским клубом и ЦСКА.

Игра пройдет в субботу, 11 мая, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

«То, что матч чемпионата РПЛ с ЦСКА состоится между двумя встречами с теми же армейцами в Кубке, не должно никак отразиться на игре «Зенита». Главное — правильно восстановиться при таком насыщенном графике.

Никакого спада у «Зенита» не было. Просто так сложились результаты. Действительно, в завершающей стадии атак не удавалось забить. Игроки проявляли недостаточное мастерство или мяч не шел в ворота. Над этим, конечно, нужно работать. Но по качеству игры я никакого спада не вижу», — приводит слова Радченко Vprognoze.ru.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. ЦСКА идет 8-м (39).