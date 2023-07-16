В Сети появилось фото в Санкт-Петербурге с человеком, похожим на Марио Фернандеса
Telegram-канал «вЗените» опубликовал фото с человеком, похожим на защитника Марио Фернандеса.
Утверждается, что бразилец с семьей был замечен на одной из улиц Санкт-Петербурга.
Ранее «СЭ» сообщил, что 32-летний футболист, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.
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5
|Ахмат
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11
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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