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Сегодня, 22:05

В Сети появилось фото в Санкт-Петербурге с человеком, похожим на Марио Фернандеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Telegram-канал «вЗените» опубликовал фото с человеком, похожим на защитника Марио Фернандеса.

Утверждается, что бразилец с семьей был замечен на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Ранее «СЭ» сообщил, что 32-летний футболист, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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