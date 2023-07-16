В Сети появилось фото в Санкт-Петербурге с человеком, похожим на Марио Фернандеса

Telegram-канал «вЗените» опубликовал фото с человеком, похожим на защитника Марио Фернандеса.

Утверждается, что бразилец с семьей был замечен на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Ранее «СЭ» сообщил, что 32-летний футболист, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.

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