Марио Фернандес определился с игровым номером в «Зените»

Защитник Марио Фернандес определился с номером, который возьмет в «Зените», сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо.

«Марио будет играть под номером «6». За ЦСКА, он играл сначала под номером «13» а затем всегда «2». Но в «Зените» номер «2» уже занят. Этот номер уже использует Дмитрий Чистяков», — написал Алейшо в Telegram-канале.

Ранее «СЭ» сообщил, что 32-летний бывший защитник сборной России, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.

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