Марио Фернандес определился с игровым номером в «Зените»
Защитник Марио Фернандес определился с номером, который возьмет в «Зените», сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо.
«Марио будет играть под номером «6». За ЦСКА, он играл сначала под номером «13» а затем всегда «2». Но в «Зените» номер «2» уже занят. Этот номер уже использует Дмитрий Чистяков», — написал Алейшо в Telegram-канале.
Ранее «СЭ» сообщил, что 32-летний бывший защитник сборной России, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.
Источник: https://t.me/donaleixo
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
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|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
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