Стало известно, когда Марио Фернандес начнет тренироваться в общей группе «Зенита»

32-летний бывший защитник сборной России Марио Фернандес, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.

Как стало известно «СЭ», никаких проблем с лишним весом у футболиста нет: на то, чтобы набрать необходимые кондиции, игроку, по оценкам специалистов из штаба сине-бело-голубых, потребуется от двух до трех недель.

При этом к общей группе Марио Фернандес может быть подключен ближе к 25 июля — в этот день питерцы проведут на своем поле матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка страны против «Ахмата».

В воскресенье главный тренер Сергей Семак предоставил выходной команде, накануне взявшей в Казани национальный Суперкубок во встрече с ЦСКА (0:0, пен. — 5:4). В понедельник же чемпионы проведут полноценное занятие.