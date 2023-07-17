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Алдонин: «Не считаю, что Медина был в прошлом сезоне лидером ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о переходе полузащитника Хусуса Медины в «Спартак».

«Что касается Медины, то не сказал бы, что его увел «Спартак». Да, переход состоялся, но не до конца ясны причины. То ли финансовые, то ли еще какие-то. Ну и повторюсь, не считаю, что он был в прошлом сезоне лидером ЦСКА. Да, был игроком обоймы. Но, если сам для себя решил уйти, что-то поменять, то надо его отпускать. Не знаю, может быть у него было недопонимание с тренером — надо быть внутри команды, чтобы об этом рассуждать. Может быть, Медина сам расскажет. В любом случае, независимо от этого момента клуб, не должен слабеть. Матч на Суперкубок показал, что ЦСКА, если не в полном порядке, то на пути к этому», — приводит слова Алдонина «Известия».

По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за Медину около 7,5 миллиона евро. 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1545036/aleksei-fomin/medina-byl-igrokom-oboimy-tcska-no-tochno-ne-liderom-komandy
Евгений Алдонин
Хесус Медина
ФК ЦСКА (Москва)
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