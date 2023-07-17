Алдонин: «Не считаю, что Медина был в прошлом сезоне лидером ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о переходе полузащитника Хусуса Медины в «Спартак».

«Что касается Медины, то не сказал бы, что его увел «Спартак». Да, переход состоялся, но не до конца ясны причины. То ли финансовые, то ли еще какие-то. Ну и повторюсь, не считаю, что он был в прошлом сезоне лидером ЦСКА. Да, был игроком обоймы. Но, если сам для себя решил уйти, что-то поменять, то надо его отпускать. Не знаю, может быть у него было недопонимание с тренером — надо быть внутри команды, чтобы об этом рассуждать. Может быть, Медина сам расскажет. В любом случае, независимо от этого момента клуб, не должен слабеть. Матч на Суперкубок показал, что ЦСКА, если не в полном порядке, то на пути к этому», — приводит слова Алдонина «Известия».

По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за Медину около 7,5 миллиона евро. 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.