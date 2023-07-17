Алдонин: «Не считаю, что Медина был в прошлом сезоне лидером ЦСКА»
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о переходе полузащитника Хусуса Медины в «Спартак».
«Что касается Медины, то не сказал бы, что его увел «Спартак». Да, переход состоялся, но не до конца ясны причины. То ли финансовые, то ли еще какие-то. Ну и повторюсь, не считаю, что он был в прошлом сезоне лидером ЦСКА. Да, был игроком обоймы. Но, если сам для себя решил уйти, что-то поменять, то надо его отпускать. Не знаю, может быть у него было недопонимание с тренером — надо быть внутри команды, чтобы об этом рассуждать. Может быть, Медина сам расскажет. В любом случае, независимо от этого момента клуб, не должен слабеть. Матч на Суперкубок показал, что ЦСКА, если не в полном порядке, то на пути к этому», — приводит слова Алдонина «Известия».
По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за Медину около 7,5 миллиона евро. 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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