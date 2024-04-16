В РФС объяснили, почему не будут рассматривать обращение «Факела» в ЭСК

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» об обращении «Факела» в ЭСК по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«РФС получил письмо от «Факела», но оно касается желтых карточек, то есть моментов, которые не рассматривает ЭСК. Оценка судейства матча «Факел» — «Ростов» будет дана департаментом судейства, но ЭСК указанные в обращении «Факела» моменты не рассматривает в соответствии с положением», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

После матча с «Ростовом» генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскритиковал работу главного арбитра Артема Любимова, призвав отстранить его от судейства минимум на один сезон.