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Сегодня, 14:24

Шалимов: «Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (3:3).

«Игра веселая — насколько интереснее Пиняев слева! Огромная разница с тем, как Сергей действует справа. Матч со множеством моментов, быстрый футбол на встречных курсах. У ЦСКА были серьезные проблемы в обороне, что и привело к трем пропущенным. Особенно это стало понятно, когда «Локо» забил третий мяч, а игроки обороны армейцев не удержали линию. Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший и точный удар получился у Самошникова — до сантиметра выверенный. Мяч для вратаря тяжелый», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набравший такое же количество очков, идет пятым, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Игорь Акинфеев
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
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Рубин – Локомотив
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Балтика – Кр. Советов
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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