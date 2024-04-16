Шалимов: «Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (3:3).

«Игра веселая — насколько интереснее Пиняев слева! Огромная разница с тем, как Сергей действует справа. Матч со множеством моментов, быстрый футбол на встречных курсах. У ЦСКА были серьезные проблемы в обороне, что и привело к трем пропущенным. Особенно это стало понятно, когда «Локо» забил третий мяч, а игроки обороны армейцев не удержали линию. Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший и точный удар получился у Самошникова — до сантиметра выверенный. Мяч для вратаря тяжелый», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набравший такое же количество очков, идет пятым, уступая армейцам по дополнительным показателям.