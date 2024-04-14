Асхабадзе — о матче «Факела» с «Ростовом»: «Судью нужно отстранить от работы минимум на сезон!»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ раскритиковал работу судейской бригады Артема Любимова.
— Судья матча «Факел» — «Ростов» должен быть отстранен от работы минимум на сезон. Так грамотно он «прибил» нашу команду. Такого не было никогда — ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге. Тем более, в Воронеже. Работа главного судьи и его ассистентов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Нет смысла разбирать конкретные эпизоды. С первой по 90-ю минуту все фолы фиксировались в пользу соперника. Буквально все! Постоянные остановки, неоправданные желтые карточки. Такие вещи не должны оставаться бесследными, без реакции! — сказал Асхабадзе «СЭ».
«Ростов» (34 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Факел» (26) потерпел второе поражение подряд и идет 11-м в турнирной таблице.
В следующем туре воронежцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет 19 апреля. «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
9
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6