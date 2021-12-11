В Италии сообщили, что Ваноли и «Спартак» согласовали контракт
Итальянский специалист Паоло Ваноли станет новым главным тренером «Спартака». Об этом сообщил в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
«Сделка завершена и подтверждена! Паоло Ваноли будет новым тренером «Спартака». Здесь нет ничего удивительного, информация появилась еще 16 ноября!» — написал Скира.
По информации журналиста Луки Бьянчина, презентация нового тренера состоится в следующую пятницу, 17 декабря. В тренерский штаб войдет Марко Донадель в качестве помощника тренера.
В ноябре сообщалось, что Ваноли начнет работу со «Спартаком» с 2022 года. В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 17 матчах.
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