В «Факеле» заявили, что команда готова сыграть с «Динамо» в 18-м туре РПЛ

Руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев рассказал о подготовке к матчу 18-го тура РПЛ с «Динамо». Игра запланирована на 10 декабря.

«Наш клуб действует в рамках регламента чемпионата — так, как это и должно быть. Делегат и главный арбитр матча производят замер температуры за час до старта матча — для этого они устанавливают термометры на высоте 1 м от футбольного поля, если я не ошибаюсь. И именно главный арбитр принимает окончательное решение. Сейчас прогноз погоды [в Воронеже] показывает температуру «-8», на некоторых источниках «-10», при отсутствии осадков. Об отмене матча можно говорить при наличии температуры от «-15» и ниже. Так что мы планомерно готовимся к проведению матча», — приводит «Спорт День за Днем» слова Горячева.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в комментарии «СЭ» сообщил, что 18-й тур чемпионата России пройдет согласно графику.