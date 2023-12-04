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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеюсь, Гюрлюк и Куэро будут получать больше минут»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, как проходит адаптация Эмирджана Гюрлюка и Джастина Куэро в команде.

«Эмирджан адаптировался достаточно быстро. Надеюсь, во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Куэро в последних матчах радует, особенно в игре со «Спартаком». Поработает на зимних сборах и, надеюсь, тоже свое место отвоюет», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Гюрлюк провел за «Оренбург» 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. На счету Куэро 1 забитый мяч в 14 играх.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-orenburga-nadeyus-gyurlyuk-i-kue-ro-budut-poluchat-bol-she-minut/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
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Ахмат – Спартак
 2 : 1
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