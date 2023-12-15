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Судейство

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ЭСК: Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Судья Рафаэль Шафеев.
Рафаэль Шафеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС приняла решение, что главный арбитр матча 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» (1:1) Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота бело-голубых.

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«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча. Футболист «Динамо» Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил. Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства: рука игрока «Динамо» была расположена высоко; толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершен со значительной интенсивностью», — говорится в заявлении ЭСК.

Также отмечается, что в попытке занять более выгодную позицию перед нападающим, Бальбуэна допустил контакт своей правой руки с лицом соперника.

«Это движение признано комиссией наказуемым, так как оно было неестественным для данного единоборства. Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти. ВАР проверил ситуацию, относящуюся к протоколу, и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию», — утверждает ЭСК.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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