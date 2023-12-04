Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:34

В РПЛ сообщили, что 18-й тур пройдет согласно графику

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футбольный мяч.
Фото Федор Успенский

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в комментарии «СЭ» сообщил, что 18-й тур чемпионата России-2023/24 пройдет про графику.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что все клубы лиги высказались за то, чтобы провести матчи по расписанию.

«Тур состоится по ранее утвержденному графику. Судьи будут замерять температуру», — сказал Фетисов «СЭ».

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

Футбол
РПЛ
2
1
Читайте также
Костомаров весной планирует лечь в больницу для проведения пластической операции на руке
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гладилин объяснил победу ЦСКА над «Ростовом» хорошей реализацией
Салихова: «Получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего не будет»
Кечинов — о «Спартаке»: «В данный момент мы видим застой, команда продолжает топтаться на месте»
Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"
В РПЛ заявили, что не будут переносить 18-й тур на 2024 год
Ещенко высказался за перенос 18-го тура, если будут суровые погодные условия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шавло считает, что судье не стоило удалять Абаскаля

Смородская считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака» в случае увольнения Абаскаля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости