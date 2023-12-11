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Сперцян — о голе Кривцова в игре с ЦСКА: «Наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о голе Никиты Кривцова с его передачи в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

На 90-й минуте «Краснодар» получил право на угловой. И пока ЦСКА готовился к подаче, Сперцян нашел свободного Кривцова в штрафной, моментально адресовал ему мяч, и Никита неотразимо пробил в ближний угол. Этот удар — аналог знаменитого гола форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 с передачи Трента Александра-Арнолда.

«Можно ли сравнить наш гол с тем, который забил «Ливерпуль» в ворота «Барселоны»? Думаю, да. Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч. Считаю, что наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» с 38 очками ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. ЦСКА с 28-ю баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Кривцов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
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Динамо – Локомотив
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Балтика – Сочи
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