Кривцов посвятил гол в ворота ЦСКА болельщикам «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «СЭ» высказался о голе в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

«В первую очередь это больше не для меня, а для команды, города, всех болельщиков. 35 тысяч человек пришло на матч. Я думаю, фанаты заслужили эту победу вместе с нами», — сказал «СЭ» Кривцов.

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА ушел на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата России.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «быков» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.