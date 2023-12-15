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Судейство

Сегодня, 19:53

Лапочкин — о решении ЭСК по пенальти в ворота «Динамо»: «Логики не видно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» высказался о решении экспертно-судейской комиссии (ЭСК) о правильности назначения пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Мне кажется, экспертное решение после вердиктов по Пиняеву и правильному неудалению Кеняйкина в матче «Краснодара» и «Оренбурга» уже не может никого удивлять. В принципе уже даже все равно, что они принимают решения. Принимают и принимают. Там логики не видно.

Понятно, что основания у судьи были, был контакт руки и лица. Да, момент легковесный, человек хотел даже не отпихнуться, а просто высвободиться, ведь его держали двумя руками. Но Бальбуэна был неаккуратен. Это решение было понятно, действительно были основания. Будем смотреть, как будут дальше такие пенальти назначаться в сезоне после таких контактов, а я в этом очень сильно сомневаюсь, что кто-то еще назначит. Решение ЭСК — закон. Во всех подобных эпизодах при контакте руки и лица все теперь обязаны назначать пенальти. Посмотрим, как они это будут делать», — сказал Лапочкин «СЭ».

Ранее ЭСК РФС приняла решение, что главный арбитр матча «Факел» — «Динамо» (1:1) Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота бело-голубых.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Лапочкин (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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