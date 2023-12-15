Лапочкин — о решении ЭСК по пенальти в ворота «Динамо»: «Логики не видно»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» высказался о решении экспертно-судейской комиссии (ЭСК) о правильности назначения пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Мне кажется, экспертное решение после вердиктов по Пиняеву и правильному неудалению Кеняйкина в матче «Краснодара» и «Оренбурга» уже не может никого удивлять. В принципе уже даже все равно, что они принимают решения. Принимают и принимают. Там логики не видно.

Понятно, что основания у судьи были, был контакт руки и лица. Да, момент легковесный, человек хотел даже не отпихнуться, а просто высвободиться, ведь его держали двумя руками. Но Бальбуэна был неаккуратен. Это решение было понятно, действительно были основания. Будем смотреть, как будут дальше такие пенальти назначаться в сезоне после таких контактов, а я в этом очень сильно сомневаюсь, что кто-то еще назначит. Решение ЭСК — закон. Во всех подобных эпизодах при контакте руки и лица все теперь обязаны назначать пенальти. Посмотрим, как они это будут делать», — сказал Лапочкин «СЭ».

Ранее ЭСК РФС приняла решение, что главный арбитр матча «Факел» — «Динамо» (1:1) Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота бело-голубых.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.