«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в свои ворота на 79-й минуте игры. 11-метровый удар реализовал нападающий воронежского клуба Максим Максимов.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.