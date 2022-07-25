«Урал» обратился в ЭКС РФС после матча с «Оренбургом»

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС после матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3). Информацию об этом подтвердил президент клуба Григорий Иванов.

«Подали обращение в ЭСК», — цитирует Иванова ТАСС.

При этом президент клуба не уточнил какие эпизоды вызвали вопросы у екатеринбургского клуба.

В первом туре «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 2:0, во втором — потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» (3:0).

29 июля состоится матч 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало — в 18.00 мск.