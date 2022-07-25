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Сегодня, 14:30

«Урал» обратился в ЭКС РФС после матча с «Оренбургом»

Руслан Минаев
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«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС после матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3). Информацию об этом подтвердил президент клуба Григорий Иванов.

«Подали обращение в ЭСК», — цитирует Иванова ТАСС.

При этом президент клуба не уточнил какие эпизоды вызвали вопросы у екатеринбургского клуба.

В первом туре «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 2:0, во втором — потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» (3:0).

29 июля состоится матч 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/15302523
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов

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И К Ж
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