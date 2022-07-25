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Сегодня, 14:22

Алаев посетит матч РПЛ, на котором впервые будет использоваться карта болельщика

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит матч РПЛ, на котором впервые будет использоваться карта болельщика (Fan ID).

Как сообщает ТАСС, Алаев будет на матче третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» и на нем впервые будет использоваться Fan ID.

В третьем туре с использованием Fan ID также пройдут матчи «Сочи» — «Ахмат», «Нижний Новгород» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Торпедо» и «Ростов» — «Химки».

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/15302395
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Александр Алаев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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