Алаев посетит матч РПЛ, на котором впервые будет использоваться карта болельщика

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит матч РПЛ, на котором впервые будет использоваться карта болельщика (Fan ID).

Как сообщает ТАСС, Алаев будет на матче третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» и на нем впервые будет использоваться Fan ID.

В третьем туре с использованием Fan ID также пройдут матчи «Сочи» — «Ахмат», «Нижний Новгород» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Торпедо» и «Ростов» — «Химки».

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.