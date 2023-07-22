«Урал» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

22 июля в Екатеринбурге «Урал» дома сыграет против ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА с формальными событиями проведут на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры РПЛ в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00.

В сезоне-2022/23 красно-синие выиграли FONBET Кубок России и стали вторыми в РПЛ. «Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России.

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