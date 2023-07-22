«Спартак» — «Оренбург»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — 17:30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург».

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке с 46-ю очками.

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