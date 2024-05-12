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Сегодня, 08:15

Газзаев считает, что ЦСКА заслужил победу в матче с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о гостевой победе над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Прекрасный матч. Боевой! Получил истинное удовольствие. Игра прошла на высочайшем эмоциональном уровне, борьба на каждом участке поля. Ни к одному футболисту нельзя предъявить претензии по самоотдаче! Все максимально пытались использовать свое техническое мастерство, показать тактическую выучку. Конечно, какие-то ошибки тоже были. Куда без них? Но я уверен, что таких матчей должно быть как можно больше в РПЛ. Тогда на трибуны придет 40-50-60 тысяч зрителей! Нужно поблагодарить обе команды за это действо! Цена ошибки была очень высока. Причем обе они были совершены в первом тайме.

— Какие?

— Тороп неудачно выбивал мяч, попал в своего защитника, и Вендел не реализовал шикарный момент. Обляков вынес из пустых ворот. Ну, и конечно, пенальти. Тут уже вопросы к Кассьерре. Как можно было так наступить на ногу сопернику в своей штрафной?! На ровном месте привез 11-метровый, который в итоге стал решающим. Очень рад за армейцев.

— Наиграли ли москвичи на победу?

— На мой взгляд, да. Заслуженная победа. Понятно, у «Зенита» было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. Армейцы бились, пластались, отстояли этот результат. Теперь с нетерпением ждем кубковую встречу.

«ЦСКА заслужил победу. Как Кассьерра мог так сыграть в своей штрафной?!» Газзаев — о поражении «Зенита»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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