Газзаев считает, что ЦСКА заслужил победу в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о гостевой победе над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Прекрасный матч. Боевой! Получил истинное удовольствие. Игра прошла на высочайшем эмоциональном уровне, борьба на каждом участке поля. Ни к одному футболисту нельзя предъявить претензии по самоотдаче! Все максимально пытались использовать свое техническое мастерство, показать тактическую выучку. Конечно, какие-то ошибки тоже были. Куда без них? Но я уверен, что таких матчей должно быть как можно больше в РПЛ. Тогда на трибуны придет 40-50-60 тысяч зрителей! Нужно поблагодарить обе команды за это действо! Цена ошибки была очень высока. Причем обе они были совершены в первом тайме.

— Какие?

— Тороп неудачно выбивал мяч, попал в своего защитника, и Вендел не реализовал шикарный момент. Обляков вынес из пустых ворот. Ну, и конечно, пенальти. Тут уже вопросы к Кассьерре. Как можно было так наступить на ногу сопернику в своей штрафной?! На ровном месте привез 11-метровый, который в итоге стал решающим. Очень рад за армейцев.

— Наиграли ли москвичи на победу?

— На мой взгляд, да. Заслуженная победа. Понятно, у «Зенита» было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. Армейцы бились, пластались, отстояли этот результат. Теперь с нетерпением ждем кубковую встречу.

«ЦСКА заслужил победу. Как Кассьерра мог так сыграть в своей штрафной?!» Газзаев — о поражении «Зенита»