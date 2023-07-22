«Ростов» не может внести новых игроков в заявку на сезон. Они могут не сыграть с «Факелом»
«Ростов» не может заявить новичков на сезон-2023/24 РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно к команде присоединились Роман Акбашев, Алексей Ионов и Мохаммад Мохеби. Все эти игроки отсутствуют в заявке команды на официальном сайте РПЛ.
Это связанно с запретом на регистрацию новых игроков, наложенным ФИФА. Таким образом, новички «Ростова» могут пропустить первый матч чемпионата.
Встреча команд в 1-м туре РПЛ состоится завтра, 23 июля, начало встречи — 20.00 мск.
Источник: РБ Спорт
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3
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4
|Спартак
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5
|Ростов
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6
|Ахмат
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12
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13
|Факел
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|Рубин
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15
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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|
Роберто Фернандес
Динамо
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|0
|1
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