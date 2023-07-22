«Ростов» не может внести новых игроков в заявку на сезон. Они могут не сыграть с «Факелом»

«Ростов» не может заявить новичков на сезон-2023/24 РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно к команде присоединились Роман Акбашев, Алексей Ионов и Мохаммад Мохеби. Все эти игроки отсутствуют в заявке команды на официальном сайте РПЛ.

Это связанно с запретом на регистрацию новых игроков, наложенным ФИФА. Таким образом, новички «Ростова» могут пропустить первый матч чемпионата.

Встреча команд в 1-м туре РПЛ состоится завтра, 23 июля, начало встречи — 20.00 мск.