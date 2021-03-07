Удар в колено: ни предупреждения, ни удаления. Разбираем эпизод матча «Урал» — «Уфа»
На 68-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Уфа» полузащитник хозяев Рамазан Гаджимурадов нарушил правила в борьбе с Неманьей Милетичем — ударил его в область колена. Арбитр Сергей Лапочкин находился на значительном расстоянии от места событий. Фол произошел «под» первым ассистентом Александром Кудрявцевым.
Судья не стал применять дисциплинарные санкции. Тем временем видеоассистенты Михаил Вилков и Игорь Демешко провели проверку. Они смотрели, совершил ли Гаджимурадов серьезное нарушение правил, и следовало ли его наказать красной карточкой.
ВАР и АВАР решили, что игрок «Урала» не заслуживал удаления. Но при этом он не получил и предупреждение, хотя такое наказание следовало применить. Необходимо отметить, что Вилков, сообщая Лапочкину об отсутствии оснований для удаления, не имел права подсказать ему и предложить показать нарушителю желтую. Скорее, такую подсказку должен был дать сразу после фола первый ассистент Кудрявцев.
Таким образом, Гаджимурадов не получил никакой карточки. Предупрежден он был позднее: на 73-й минуте за другое нарушение. (Александр Бобров)
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