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Судья правильно удалил игрока «Уфы»

15:06
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер» Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер» Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»
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На 14-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Уфа» арбитр Сергей Лапочкин поступил правильно, удалив полузащитника гостей Парфе Бизоза.

Рефери занимал хорошую позицию, видел, что произошло, и квалифицировал фол как серьезное нарушение правил.

Кадр из трансляции матча "Урал" - "Уфа". Фото "Матч Премьер"
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»

Бизоза ударил Павла Погребняка в область левого колена. Помощь видеоассистентов Михаила Вилкова и Игоря Демешко судье не понадобилась.

Кадр из трансляции матча "Урал" - "Уфа". Фото "Матч Премьер"
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»

(Александр Бобров)

Урал — Уфа

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