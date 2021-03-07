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«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть и во сколько начало матча

17:00
«Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 7 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге красно-белые обыграли соперника со счетом 3:1. До той игры «Спартак» не побеждал «быков» с августа 2018 года.

Следить за матчем «Спартак» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Краснодар»

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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