РПЛ, 21-й тур: расписание и трансляции всех матчей
6 марта, суббота
ЦСКА — «Ахмат»
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 14.00 (Матч Премьер)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи
«Ротор» — «Химки»
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 16.30 (Матч Премьер)
«Ростов» — «Сочи»
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч ТВ)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи
7 марта, воскресенье
«Урал» — «Уфа»
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер)
«Динамо» — «Тамбов»
Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч Премьер)
«Спартак» — «Краснодар»
Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч ТВ)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи
8 марта, понедельник
«Арсенал» — «Локомотив»
Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер)
«Рубин» — «Зенит»
Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 16.30 (Матч Премьер)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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