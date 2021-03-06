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РПЛ, 21-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

6 марта, суббота

ЦСКА — «Ахмат»
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 14.00 (Матч Премьер)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи

ЦСКА — Ахмат

«Ротор» — «Химки»
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Ротор — Химки

«Ростов» — «Сочи»
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч ТВ)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи

Ростов — Сочи

7 марта, воскресенье

«Урал» — «Уфа»
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Урал — Уфа

«Динамо» — «Тамбов»
Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч Премьер)

Динамо — Тамбов

«Спартак» — «Краснодар»
Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч ТВ)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи

Спартак — Краснодар

8 марта, понедельник

«Арсенал» — «Локомотив»
Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер)

Арсенал Т — Локомотив

«Рубин» — «Зенит»
Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 16.30 (Матч Премьер)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи

Рубин — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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