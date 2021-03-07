«Урал» — «Уфа»: игрок гостей не наказан за симуляцию
На 50-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Уфа» (0:0) нападающий гостей Комнен Андрич попытался обмануть судью, изобразить нарушение правил со стороны вратаря Ярослава Годзюра и заработать 11-метровый удар. Уфимец подогнул ноги и упал по собственному желанию — голкипер его не сбивал.
Судья Сергей Лапочкин правильно не назначил пенальти. Но ошибочно не наказал симулянта желтой карточкой за неспортивное поведение.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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