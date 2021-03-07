Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Уфа»: игрок гостей не наказан за симуляцию

16:10
«Урал» — «Уфа». «Урал» — «Уфа». «Урал» — «Уфа».
«Урал» — «Уфа».
Теги:

На 50-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Уфа» (0:0) нападающий гостей Комнен Андрич попытался обмануть судью, изобразить нарушение правил со стороны вратаря Ярослава Годзюра и заработать 11-метровый удар. Уфимец подогнул ноги и упал по собственному желанию — голкипер его не сбивал.

"Урал" - "Уфа".
«Урал» — «Уфа».
"Урал" - "Уфа".
«Урал» — «Уфа».

Судья Сергей Лапочкин правильно не назначил пенальти. Но ошибочно не наказал симулянта желтой карточкой за неспортивное поведение.

(Александр Бобров)

Урал — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир