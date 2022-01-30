Товарищеский матч «Арсенал» — «Акрон» отменен из-за большого количества травм в тульской команде

Товарищеский матч «Арсенала» против «Акрона» отменен, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Сегодня, 30 января «Арсенал» должен был провести две контрольных встречи: с «Акроном» и сербским «Нови Позаром». Из-за большого количества травм в команде Миодрага Божовича было принято решение отменить игру с «Акроном». Матч с «Нови Позаром» пройдет по расписанию, начало — в 17.00 (мск).

Матч «Арсенал» — «Акрон» отменен



На 30 января нашим клубом было запланировано два контрольных матча — против «Акрона» (Тольятти) и «Нови Позар» из Сербии. Однако в команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов. pic.twitter.com/y3Yznzc6P5 — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) January 30, 2022

«Арсенал» проводит зимние сборы в турецком Белеке.