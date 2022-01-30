Ахметов: «ЦСКА за последние годы выиграл только Суперкубок. Хочется взять еще трофей»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о задачах московской команды на вторую часть сезона.

«Выдать хорошую, результативную весну, — приводит слова Ахметова пресс-служба московского клуба. — В Кубке дойти как минимум до финала, а в чемпионате — войти в тройку. Показывать достойный футбол и радовать болельщиков. ЦСКА за последние годы выиграл только Суперкубок. Хочется взять еще трофей и вновь ощутить эмоции, которые были три с половиной года назад».

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В 1/8 финала Кубка России московский клуб сыграет с «Сочи»,