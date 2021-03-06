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Талалаев — о поражении от ЦСКА: «Мы знаем, какие у нас строгие руководители»

16:35
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалев поделился эмоциями после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Деление на матчи чемпионата и Кубка? Оно может существовать только в головах, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — У нас сложный календарь. На старте второй части сезона играем с лидерами. Главное преодолеть этот сложный период. Тяжело тренерам, игрокам. А особенно руководителям. Мы знаем, какие они у нас строгие».

ЦСКА — Ахмат

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