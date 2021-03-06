Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черевченко: «Задача максимум — остаться в премьер-лиге»

16:27
Теги:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Что смогли, что видели по тренировочному процессу... Такой состав и выставили. Будем играть в свой футбол.

Задача максимум — остаться в премьер-лиге», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Ротор — Химки

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир