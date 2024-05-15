Корнеев: «Светлое пятно в игре «Зенита»? Нино»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» назвал светлое пятно в игре сине-бело-голубых.

— Светлое пятно в игре «Зенита» этой весной?

— Без сомнений, Нино.

— Изидор, Ахметов — трансферные провалы?

— Изидор — пока похоже, что провал... Ахметов же играет на ожидаемом уровне!