Кафанов назвал Латышонка лучшим игроком «Балтики»: «Он принес много очков команде»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в текущем сезоне.

«Безусловно, это открытие, если говорить о вратарях. Латышонок — лучший игрок «Балтики» в этом году, он принес много очков команде, несмотря на то место, которое она занимает», — сказал Кафанов «СЭ».

В сезоне-2023/24 25-летний Латышонок провел 31 матч за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 37 голов и 8 раз отыграл на ноль.

После 28 туров калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Во вторник, 14 мая, «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак» (1:0) в финальном матче Пути РПЛ.