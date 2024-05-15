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Сегодня, 17:36

Кафанов назвал Латышонка лучшим игроком «Балтики»: «Он принес много очков команде»

Сергей Жуков
корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в текущем сезоне.

«Безусловно, это открытие, если говорить о вратарях. Латышонок — лучший игрок «Балтики» в этом году, он принес много очков команде, несмотря на то место, которое она занимает», — сказал Кафанов «СЭ».

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В сезоне-2023/24 25-летний Латышонок провел 31 матч за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 37 голов и 8 раз отыграл на ноль.

После 28 туров калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Во вторник, 14 мая, «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак» (1:0) в финальном матче Пути РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Виталий Кафанов
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

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Краснодар

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Максим Глушенков

Локомотив

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Зенит

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