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«Спартак» не удовлетворен ответом РФС по решению КДК

22:27
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов 11 марта в интервью «РИА Новости» прокомментировал ответ КДК РФС на просьбу клуба отменить желтую карточку защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.

«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение. Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены желтой карточки Фомина», — сказал Фетисов.

11 марта «Спартак» обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой прокомментировать причину, почему желтая карточка Жиго не отменена, а предупреждение полузащитника «Динамо» Даниила Фомина аннулировано.

Таким образом, защитник «Спартака» пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Начало в субботу в 19.00 (мск). Жиго получил четвертую карточку в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210311/futbol-1600854456.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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