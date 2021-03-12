Бывший вратарь «Динамо» и «Локомотива» Сергей Бабурин, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением об Артеме Реброве, с которым работал в «Сатурне».

— Объективно: Ребров — хороший вратарь?

— Не великий. Но качественный! Десять лет в «Спартаке» просто так держать не станут.

— Трудолюбие большое?

— Невероятное. Таких пахарей еще поискать. Сам себя сделал. Очень живой вратарь, позитивный, с аурой. Постоянно подсказывает, не молчун.

— Когда Ребров играть закончит, планирует тренировать вратарей?

— Как-то коснулись этой темы, он произнес: «Алексеич, пока не созрел». — «Подожди. Всему свое время». Хотя у Реброва светлая голова, может занять в клубе любую должность. Не удивлюсь, если станет спортивным директором. А то и генеральным. Правда, в современном мире порядочному человеку вдвойне тяжелее.

— А в нашем футболе особенно.

— Вот это в точку!

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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