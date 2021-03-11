В РФС ответили «Спартаку» на обращение к Дюкову

В РФС отреагировали на обращение «Спартака» объяснить разный подход к решениям по карточкам Даниила Фомина и Самюэля Жиго.

КДК РФС принял решение по карточкам Фомина («Динамо») и Жиго («Спартак») на основании материалов экспертно-судейской комиссии.

В РФС уточнили, что она «состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров», сообщает 11 марта Telegram-канал «РИА Новости».

«Спартак» 11 марта на официальном сайте обратился к президенту РФС Александру Дюкову по поводу решения КДК РФС не отменять желтую карточку защитника красно-белых Самуэля Жиго, которую он получил во встрече с «Краснодаром» (6:1). Это предупреждение стало для французского футболиста четвертым, и он вынужден пропустить дерби с «Динамо».

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 (мск). По состоянию на 11 марта, спартаковцы находятся на третьем месте в турнирной таблице с 38 очками, динамовцы — пятые (36 очков).