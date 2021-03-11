Мацуев: «Клопп и Гвардиола не придут в «Спартак»

Народный артист РФ, известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал новость о том, что красно-белые ищут нового тренера на замену немецкому специалисту Доменико Тедеско, контракт с которым истекает по окончании сезона.

«Все наши российские тренеры, которые находятся в форме, уже при деле. Нельзя человека, который не тренирует, взять из дома и сразу в «Спартак» — это так не работает. Если это иностранцы, то нужны фамилии, иначе получается гадание на кофейной гуще. Я не занимаюсь прогнозами, я не ставлю на победы и счет и не предполагаю, кто может быть тренером. Момент предсказуемости здесь не работает. Мы все прекрасно помним, как пришел Каррера и стал национальным героем. Тут такая ситуация, что даже иностранные тренеры могут не справиться. В ближайшее время Клопп и Гвардиола не придут в «Спартак», а как будут работать другие иностранные специалисты — большой вопрос», — сообщил Мацуев «СЭ».

Мацуев также прокомментировал ситуацию с уходом Тедеско.

«С одной стороны, поступок Тедеско заслуживает уважение, потому что он признался сразу. Это беспрецедентная ситуация, которой у нас в футболе еще не было. С другой стороны, мы понимаем, что он дорабатывает, и для «Спартака» каждый матч, как последний. Когда Тедеско объявил, что уходит, то его темперамент перестал существовать на бровке. Я бы на месте Федуна договорился бы с Тедеско, чтобы тот ушел во время зимнего перерыва», — добавил Мацуев.

В декабре 2020 года немецкий специалист Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт и покинет «Спартак» по окончании сезона 2020/21

(Артем Бухаев)