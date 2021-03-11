«Спартак» обратился к Дюкову после решения КДК по желтой карточке Жиго

«Спартак» 11 марта на официальном сайте обратился к президенту РФС Александру Дюкову по поводу решения КДК РФС не отменять желтую карточку защитника красно-белых Самуэля Жиго, которую он получил во встрече с «Краснодаром» (6:1).

Это предупреждение стало для французского футболиста четвертым, и он вынужден пропустить дерби с «Динамо».

«Футбольный клуб «Спартак» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС. В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком». При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было. Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», — сообщается в заявлении красно-белых.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 (мск). По состоянию на 11 марта, спартаковцы находятся на третьем месте в турнирной таблице с 38 очками, динамовцы — пятые (36 очков).