Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:57

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов в матче с «Химками»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Красная карточка Даниилу Денисову.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, красно-белые попросили рассмотреть вторую желтую карточку защитнику Даниилу Денисову в концовке первого тайма, неудаления Аяза Гулиева на 51-й минуте встречи и Стефана Малентиевича на 95-й минуте встречи, а также неназначенные пенальти в ворота «Химок» на 53-й и 66-й минутах матча.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В 28-м туре красно-белые сыграют с ЦСКА.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Химками&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ 13&nbsp;мая 2023 года. «Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
5
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дерби — последний шанс «Спартака» зацепиться за серебро. Но ЦСКА — фаворит гонки
Грайнер провела первый матч после российской тюрьмы. Она нацелена на Олимпиаду
На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
Крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег
Арестованы поджигатели Су-24 на авиазаводе в Новосибирске
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: награждение «Зенита», «Спартак» и судейство, вылет «Торпедо»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Камано объяснил, почему «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов»
Дркушич — о победе над «Ростовом»: «Мы показали энергию, страсть и заслуженно выиграли»
Котов заявил, что Евсеев и весь «Факел» сделают все для продолжения победной серии
Чернов заявил, что у «Ростова» нет спада результатов
Шалимов заявил, что в моменте с удалением Денисова не было фола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черников рассказал, как йога помогает ему контролировать гнев на поле

Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости