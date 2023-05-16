«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов в матче с «Химками»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, красно-белые попросили рассмотреть вторую желтую карточку защитнику Даниилу Денисову в концовке первого тайма, неудаления Аяза Гулиева на 51-й минуте встречи и Стефана Малентиевича на 95-й минуте встречи, а также неназначенные пенальти в ворота «Химок» на 53-й и 66-й минутах матча.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В 28-м туре красно-белые сыграют с ЦСКА.