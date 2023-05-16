Гогниев: «Все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, может ли реформа РПЛ повысить интригу в борьбе за чемпионство.

«Может ли реформа РПЛ помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство? Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита». Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в его пользу.

Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда решаются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный — 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение», — сказал Гогниев «СЭ».